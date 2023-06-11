أزيد من ألف مدرسة ستجهز بلوحات رقمية "

سيتم تجهيز نحو1.200 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية عبر الوطن قبل الدخول المدرسي القادم ، حسب ما أعلن عنه اليوم الأحد بولاية ورقلة وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد.

وأوضح الوزير لدى تنشيطه ندوة صحفية عقب إعطائه رسميا إشارة انطلاق امتحانات البكالوريا "دورة جوان 2023"من مركز الإجراء الشهيد مرخوفي حسين بورقلة " أنه سيتم تجهيز نحو 1.200 مدرسة ابتدائية جديدة باللوحات الرقمية عبر الوطن قبل الدخول المدرسي المقبل 2023/ 2024 ، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".

وقد شرع في هذه العملية عبر عديد مؤسسات التعليم الإبتدائي عبر الوطن وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى عصرنة ظروف التمدرس للتلاميذ، كما أوضح الوزير.

و في سياق متصل أبرز بلعابد بأنه تم اعتبارا من السنة الدراسية المنقضية اعتماد الكتاب الرقمي مجانا لكل تلاميذ مرحلة التعليم الإبتدائي، مشيرا في هذا السياق الى أن الكتاب الرقمي متوفر بالنسبة للمستويات الأخرى".

وأضاف في هذا الصدد أن الكتاب الرقمي منح أريحية كبيرة للتلاميذ كسند تربوي رقمي، والتخفيف من وزن المحفظة.