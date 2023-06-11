بشار: 136 محبوسا يجتازون امتحان شهادة البكالوريا

أشرف صباح اليوم النائب العام لدى مجلس قضاء بشار مرفوقا برئيس دائرة العبادلة، وقائد كتيبة الدرك بالعبادلة، على انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من داخل مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بدائرة العبادلة التي تم اختبارها كمركز امتحان يضم المساجين التابعين للمؤسسات العقابية التي التي يشرف عليها مجلسا قضاء بشار وتندوف.

وحسب الأرقام المقدمة من طرف النائب العام والقائمين على المؤسسة العقابية فقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 136 محبوسا في تخصص شعبة واحدة وهي أداب وفلسفة.

وفي السياق ذاته كشف كل من مدير المؤسسة العقابية و رئيس رئيس مصلحة إعادة الإدماج في تصريح للخبر أن من بين المشاركين في هذا الامتحان محبوسان اثنان تم الافراج عنهما لكنهما عادا لاجتياز هذا الامتحان، مؤكدين أن هذا الامتحان سبقها عمل دؤوب طيلة السنة الماضية من دروس الدعم ومراجعات جماعية وتوفير جميع الكتب البيداغوجية والمراجع والحوليات وتوفير أساتذة من الطلبة المساجين، إلى جانب المساعدة النفسية التي قام بها أطقم مصلحة الصحة والمساعدة الاجتماعية التي تضم اخصائيين نفسانيين.

من جهته نوّه النائب العام بالظروف الحسنة والجيدة التي رافقت هذه الامتحانات والتي تعكس حسب تصريحه الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها المديرية العامة للسجون لضمان نجاح هذه الامتحانات.