ڨالمة: انتشال جثة مختل عقليا من داخل مجمع مائي

تدخل أعوان الحماية المدنية الوحدة الثانوية بڨلعة بوصبع، حوالي المادية عشرة من صباح اليوم الأحد، لانتشال جثة فريق من داخل مجمع مائي يقعد إلى الحدود بين قرية بوشيحة من بلدية النشماية شماليخ الولاية وبين قرية حمام أولاد علي التابعة لبلدية هيليوبوليس.

وبحسب خلية إعلام المديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة، فإن الضحية شخص مختل عقليا ، بالغ قيد حياته 35سنة، ومن سكان قرية حمام أولاد علي.

وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكم عقبي بعاصمة الولاية، القيام بإجراء التشريح القانوني ، فيما فتحت المصالح الأمنية بالمنطق تحقيقا في حادث الغرق.