عين تموشنت: وفاة المجاهد هواري بوعكة

ووري الثرى جثمان المجاهد هواري بوعكة الذي توفي اليوم الأحد بعين تموشنت عن عمر ناهز 92 سنة بمقبرة بلدية "وادي برقش"، حسبما علم لدى المديرية الولائية للمجاهدين وذوي الحقوق.

وكان الراحل، الذي وافته المنية إثر مرض عضال، عضوا بالاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين منذ سنة 1956، ليلتحق بعد ذلك بصفوف جيش التحرير الوطني بالمنطقة الثانية بالولاية الخامسة التاريخية ليتقلد فيما بعد مهام محافظ سياسي وكاتب بجيش التحرير الوطني.

وبعد الاستقلال عمل هواري بوعكة بقطاع التعليم وشغل سابقا مهام الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين بعين تموشنت لعدة سنوات وعضوا بالمجلس الوطني لذات المنظمة, مثلما أبرزه ذات المصدر.

وقد ووري جثمان الفقيد الثرى اليوم بمقبرة بلدية "وادي برقش" بحضور والي عين تموشنت أمحمد مومن و السلطات الولائية المدنية والعسكرية والأسرة الثورية وجمع غفير من المواطنين.