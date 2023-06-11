توقيف فتاة حاولت اجتياز البكالوريا بدلا من شقيقتها

عالجت نيابة الجمهورية لدى محكمة البرواقية قضية تتعلق بضبط المدعوة ( ف . م ) من قبل أعوان حراسة قاعة الامتحانات شهادة البكالوريا، بالبرواقية بصدد الحلول محل شقيقتها المترشحة، حيث تم إيداعها مع وضع شقيقتها تحت الرقابة القضائية، مع تأجيل القضية لتاريخ 14 جوان الجاري.

وفي بيــان لمحكمة البرواقـبـة، جاء فيه عملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ، وفي إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات ، عالجت نهار اليوم 11 جوان 2023 نيابة الجمهورية لدى محكمة البرواقية قضية تتعلق بضبط المدعوة ( ف . م ) من قبل أعوان حراسة قاعة الامتحانات بالبرواقية بصدد الحلول محل شقيقتها المترشحة .

وأصاف ذات البيان، أنه بنفس التاريخ تم متابعة المشتبه فيها بموجب إجراءات المثول الفوري، وقرر قاضي الجنح تأجيل القضية لجلسة 14 جوان 2023 مع إصدار أمر إيداع للمتهمة الأولى و وضع المتهمة الثانية تحت نظام الرقابة القضائية.