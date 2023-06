"La sécurité globale du pays est un ensemble indivisible"

La nécessité de "garantir la sécurité globale en tant qu'ensemble indivisible" a été soulignée par la revue "El-Djeïch" dans son numéro du mois de juin, relevant que la préparation continue au combat constitue "l’axe principal" sur lequel repose la sécurité globale du pays.

"Les autorités du pays ont mis l’accent sur la nécessité de garantir la sécurité globale en tant qu’ensemble indivisible, loin de toute acception classique de la sécurité. Il s’agit d’un système de sécurité intégré, interconnecté avec des points de convergence et de cohérence. Ce système englobe, outre la sécurité nationale, la sécurité économique, sociale, culturelle, intellectuelle, environnementale et la cybersécurité", a expliqué la revue dans son éditorial.

Selon "El-Djeïch", les hautes autorités de l’Etat accordent à cette dernière "un intérêt particulier", du fait de "sa portée géostratégique dans un contexte de guerre de nouvelle génération qui fait partie des menaces qui ciblent la souveraineté des pays, ce qui exige la convergence de toutes les capacités de la Nation dans ce domaine afin de préserver les intérêts vitaux et stratégiques du pays".

La revue de l'armée a rappelé, à ce propos, que le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis l’accent, dans son allocution inaugurale lors de l’ouverture des travaux du séminaire national sur la sécurité cybernétique, organisé par le ministère de la Défense nationale, sur "l’impératif d’assurer la protection nécessaire et totale de nos institutions vitales, de manière sûre et permanente".

Le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a réaffirmé, de son côté, les propos du président de la République quant à la nécessité de "faire face aux dangers et menaces qui visent les systèmes sensibles et vitaux de l’Etat, dans une vision prospective et préventive", a ajouté la revue.

"El-Djeïch" a affirmé, à ce titre, que "l'Armée nationale populaire assure au mieux ses nobles missions constitutionnelles, intégrée dans la stratégie de l’Etat s’agissant de garantir la sécurité globale, conformément à une vision clairvoyante, en cernant tous les facteurs qui assurent la sécurité de notre pays, à même de le prémunir de tout danger quelles qu’en soient sa nature ou sa source".

La revue a fait remarquer, dans ce contexte, que "la préparation au combat continue qui se poursuit pour atteindre un état-prêt maximal, constitue l’axe principal sur lequel repose la sécurité globale", soulignant que "le Haut commandement de l’Armée nationale populaire veille à maintenir la disponibilité opérationnelle des unités du corps de bataille à ses plus hauts niveaux et à la préparation de nos forces armées".

Elle a soutenu que "l'évaluation de l'état de disponibilité opérationnelle de nos forces armées, lors de tous les exercices effectués dernièrement, de jour comme de nuit, dans des conditions de combat proches du réel, a montré l’important développement réalisé à tous les niveaux ainsi que l’excellente coordination entre les unités qui y participent et leur capacité à mener diverses actions de combat avec beaucoup de succès et la maîtrise par les personnels des différentes armes des équipements modernes de haute technologie, ce qui reflète le haut niveau de disponibilité opérationnelle atteint par les différentes composantes du corps de bataille de l'Armée nationale populaire".

"Enfin et surtout, notre armée a, au cours de la période écoulée, réalisé des résultats significatifs dans tous les domaines et sur plus d’un plan, et ce, grâce à une stratégie claire, un travail rigoureux et continu et une disponibilité permanente des personnels à répondre aux exigences des mutations opérées, conscients des différentes menaces sécuritaires qui guettent notre pays, ce qui exige de consentir davantage d'efforts pour atteindre les plus hauts niveaux afin que notre pays continue de jouir de la sécurité sur tous les plans", a conclu la revue.