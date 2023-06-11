تلمسان : أمن مغنية يحجز كمية من المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مغنية التابعة لأمن ولاية تلمسان من حجز كمية من المخدرات الصلبة كوكايين والمؤثرات العقلية.

القضية تأتي بناءً على معلومات مفادها قيام ثلاثة أشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى مدينة مغنية.

وأدى العمل الميداني بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إلى تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بتهمة "حيازة وترويج المخدرات الصلبة كوكايين"، ا"لتحريض والتشجيع على ترويجها بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية".

وأسفرت العملية على توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم يتراوح أعمارهم ما بين 24 و 33 سن، كما اسفرت عن ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية بحوزتهم ، قدرت بـ 326 قرص من نوع مختلف الأنواع، و كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ 119 غرام ، وكمية من المخدرات الصلبة كوكايين يقدر وزنها بـ: 8.8 غرام ومبلغ مالي يقدر بـ: 95.540.00 دج من عائدات ترويج وبيع السموم .

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية " الحصول على المخدرات والمؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة، عرقلة مهام الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات " قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.