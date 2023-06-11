تيبازة : انتشال جثتي مهاجرين غير شرعيين

انتشلت قوات حراس السواحل، الليلة الماضية جثتين لشخصين توفيا غرقا بعرض البحر قبالة شواطئ الداموس والأرهاط غربي تيبازة، ليرتفع عدد الحراقة المتوفيين 18 غريقا ، بعد انتشال جثتين أخريين قبل أقل من 24 ساعة.





وتدخلت الوحدة البحرية للحماية المدنية بشرشال في تيبازة، من أجل نقل جثتي شخصين متوفيين من ميناء شرشال، انتشلتا من طرف خفر السواحل، ببلدية شرشال.





وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الضحيتين من كلا الجنسين مجهولتي الهوية، نقلتا إلى مستشفى الناظور.





ويأتي انتشال الجثتين بعد أقل من 24 ساعة من انتشال جثتين أخريين من نفس المنطقة، تعود للحراقة الذين لقوا حتفهم غرقا بداية الأسبوع الماضي في انقلاب القارب الذي كان على متنه 28 شخصا قاصدين الضفة الشمالية من المتوسط ، من بينهم نساء وضع، حيث تم إنقاذ اثنين منهم فيما يبقى 8 حراقة في عداد المفقودين.