رحلة لأبناء المغتربين في وطنهم الجزائر

ينظم مسجد باريس بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة رحلة لأطفال المغتربين إلى مختلف المناطق في الجزائر.

وجاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء ، اليوم الأحد، أن الرحلة سيستفيد منها 900 طفل وشاب ، بزيارة مناطق سياحية مختلفة في بلدهم الجزائر، من أجل "تقوية الصّلة بوطنهم الأم".

وورد في ذات البيان تحت عنوان التحضيرات لاستقبال أفراد الجالية الجزائرية خلال موسم الاصطياف لسنة 2023، أنه قد تم تجنيد الطاقم البشري على مستوى المطارات والموانئ، وتهيئة الظروف الملائمة لحسن استقبال الجالية الجزائرية في وطنهم.

هذا وأعطى الرئيس توجيهاته للحكومة بمزيد من التسهيلات لاستقبال أفراد الجالية، ولا سيّما في أسعار التذاكر، وفقا للبيان.