الجلفة: الحاج أحمد دباب كفيف يجتاز البكالوريا بعمر 78 سنة

رفع الشيخ الكفيف دباب احمد من بلدية حاسي بحبح شمال الجلفة التحدي وقرر اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 ضمن فئة المترشحين الأحرار واثقا بإمكاناته رغم إعاقته البصرية وكبر سنه، مقارنة بباقي المترشحين.





وأوضح عمي احمد دباب صاحب 78 سنة ، وهو من مواليد 02 ماي 1945 بحاسي بحبح أنه اختار تخصص علوم تجريبية وهو يريد خوض غمار امتحانات شهادة البكالوريا للمرة الثانية بعد انسحابه في الدورة الماضية بسبب ظرف خاص ، ليقرر استكمال التحدي الذي رفعه بعد أن اظلم بصره سنة 1995، بسبب اصابة تعرض لها اثناء عمله .

وقد التحق عمي أحمد بمدرسة المكفوفين، حيث وجد ضالته فيها وزاول تعلمه ليواصل الدراسة وتحسين مستواه بمؤسسة التكوين والتعليم عن بعد.

وبعد وصوله للسنة الثالثة ثانوي عقد العزم على التسجيل لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا مستمدا قوته من الدعم الذي يحظى به من الأسرة، وخصوصا من أولاده الذين قال عنهم :"كثيرا ما كانوا يحفزونني لأستمر في المشوار الدراسي رغم وضعي الخاص، وأصدقائي من فئة المكفوفين كانوا دعما لي، وهو ما زادني إصرارا للإقبال بكل عزم على هذه المرحلة آملا في التوفيق لنيل الشهادة هذا العام"، قال هذا وكله طموح من أجل النجاح في صورة تجسد معاني التضحية وتحدي عامل السن و الظرف الصحي ليبرهن بذلك أن السن مجرد رقم وان الأعمى أعمى البصيرة وليس البصر.

ويقول عمي أحمد :" أنا سجلت ودرست كي أدعم أولادي والشباب حتى ينجحوا جميعهم وكي أراهم ناجحين وأفرح بهم ".

ورفع عمي أحمد نداءً للسلطات من أجل النظر إلى شريحة المكفوفين ورفع الغبن عن هذه الفئة التي دائما تجد صعوبات في التنقل ذهابا وإيابا حيث مازال المترشحون من ذوي الاحتياجات الخاصة يجرون هذه الامتحانات خارج بلدياتهم يقول عمي أحمد الذي تنقل من مدينة حاسي بحبح رفقة صديقيه المكفوفين ميلود مختاري والشيخ رابح من بلدية بويرة الأحداب على الساعة السادسة صباحا على متن سيارة" كلنديستان" الى ثانوية المجاهد حاجي عيسى بمدينة عين وسارة على بعد 50 كلم، وهذا من ماله الخاص من المنحة التي يتقاضاها والمقدرة بـ 10 الاف دينار جزائري.