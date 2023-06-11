البويرة: قتيل في شجار بين شابين

لفظ شاب في العقد الثالث من العمر أنفاسه الأخيرة بمصلحة الاستعجالات بمستشفى عين بسام متأثرا بإصابة تلقاها من طرف شخص آخر بإقليم بلدية عين العلوي بـ 17 كلم جنوب مقر ولاية البويرة.





وحسب ما تحصلت عليه " الخبر" فإن الشجار نشب مساء اليوم الأحد بحي 5 جويلية ببلدية عين العلوي بين شابين استعملت فيه التشابك بالأيدي قبل أن تتطور بإستعمال أسلحة بيضاء أين تلقى الضحية"ج،ع" ضربة نقل على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى عين بسام أين لفظ أنفاسه الأخيرة.





هذا وقد باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقها في الحادثة التي تعتبر الثانية في أقل من أسبوع بإقليم ولاية البويرة.