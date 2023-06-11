تيبازة : توقيف مترشحتين تغشان في البكالوريا

تم اليوم الأحد، توقيف مترشحتين لاجتياز امتحان نيل شهادة البكالوريا بولاية تيبازة ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما،إحداهن كانت تتلقى الإجبات عن اسئلة امتحان اللغة العربية بالهاتف من خارج مركز لإجراء ببواسماعيل ،فيما ضبطت الثانية وهي تغش باستعمال القصاصات في امتحان التربية الإسلامية بمركز إجراء بالقليعة.





المترشحة الأولى تخص مترشحة متمدرسة ضبطت وهي تغش باستعمال الهاتف في أول مادة في امتحانات شهادة البكالوريا ،ويتعلق الأمر باللغة العربية ،حيث اثارت انتباه الأساتذة الحراس بمركز الاجراء بثانوية تركية محمود ببواسماعيل وهي تتلقى الأجوبة عبر الهاتف من أحد معارفها ، ليتم توقيفها وحجز وسائل الغش وورقة الامتحان واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها .





أما الحالة الثانية فتتعلق بمترشحة حرة ضبطت وهي تستعمل القصاصات للغش في امتحان مادة التربية الإسلاميةفي الفترة المسائية بمركز الإجراء بمتوسطة إمكراز عبد الرحمان بالقليعة ،ليتم توقيف المترشحة وحجز وسائل الغش وورقة الامتحان.





وكانت محكمة تيبازة قد سلطت عقوبة سنة حبس نافذة في حق مترشحين من الأحرار في امتحانات شهادة التعليم المتوسط بمتوسطة كربوب جلول ،كما سلطت نفس العقوبة على مساعديهما ويتعلق الأمر بأم أحدهما ومعلمة بدون عمل بالنسبة للمترشح الثاني.

كما شددت نيابة الجمهورية في بيان لها أنها تبقى مجندة وتقف بالمرصاد لكل من يحاول الغش والمساس بنزاهة الامتحانات الرسمية.