البويرة: توقيف عصابة سرقة البطاريات ببشلول

تمكنت مصالح أمن دائرة بشلول من توقيف عصابة مكونة من اربعة اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 25 و 45 سنة اختصت في سرقة البطاريات ، بعد أن تسبب أفرادها في خسائر فادحة خاصة لمالكي العربات الثقيلة.





وأوضح الملازم الأول سمير طوطاح المكلف بامن ولاية البويرة ، أنه وبناء على شكوى تلقتها مصالح الأمن الوطني تقدم بها مالكي المركبات مفادها تعرض مركباتهم الثقيلة الى سرقة بطارياتهم على أيدي مجهولين يستغلون ظروف توقف المركبات بالقرب من محطات الوقود او المطاعم وتحت جنح الليل، حيث تم تشكيل فريق تحقيق في هذه القضية ليتبين بعد المعاينة الأولية أن تلك البطاريات تشكل خطرا كبيرا بمجرد لمسها مما يعني أن الفاعل له دراية وخبرة تامة في عملية تركيب ونزع تلك البطاريات دون تعرضه للخطر وأيضا لا بد من توفر وسيلة نقل نظرا للوزن الثقيل للبطارية.



وبتكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلامات تم التوصل إلى أحد الأشخاص في الثلاثينات من العمر كان ينقل البطاريات في سيلرته الخاصة لأحد المتعاملين، حيث تم توقيفه في "ظرف قياسي".

وأضاف البيان، أن التحقيق كشف عن أفراد اخرين اثنين من البويرة وثالث من ولاية برج بوعريريج يشكلون عصابة كانت قد استهدفت العديد من المركبات الثقيلة.

وأفضت العملية إلى حجز مركبة سياحية استعملت في ارتكاب الجريمة مع توقيف المشتبه فيهم الاربعة و تقديم كل أطراف القضية أمام الجهات القضائية بإقليم الاختصاص.