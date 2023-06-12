درجات حرارة مرتفعة وأمطار على هذه الولايات

أشار الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، لامكانية تسجيل درجات حرارة قياسية، مع تساقط أمطار رعدية.

وأوضح نفس المصدر، تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم بولايات إن صالح، أدرار، برج باجي مختار، إن قزام وتمنراست.

كما أفاد تنبيه ثان لذات المصالح، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم يستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

أما الولايات المعنية فهي: البيض، سعيدة، الأغواط، تيارت، الجلفة، المدية، تيسمسيلت وعين الدفلى. بالإضافة إلى تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، البويرة، المسيلة وبرج بوعريريج، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة وقسنطينة، تساقط أمطار، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة وبسكرة معنية بهذا التنبيه.