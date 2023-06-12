هذه هي نسبة عمالة الأطفال في الجزائر

كشف المدير الفرعي للعلاقات المهنية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سي يوسف كريم، اليوم الاثنين، أن نسبة عمالة الأطفال في الجزائر لا تتعدى 0.01 بالمائة وأن هذه الظاهرة تكاد تنعدم في الجزائر .

وأكد سي يوسف كريم في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه من خلال الزيارات الميدانية لمختلف أماكن العمل والورشات لاسيما في القطاع الخاص، تم في السداسي الأول لسنة 2023، خلال مراقبة 7708مؤسسة تحوي على 5556 عامل قامت بتشغيل طفل واحد دون سن 16 مشددا على انه في حال تسجيل هذا النوع من الحالات سيتم تحرير مخالفة من قبل اللجان على مستوى الوزارة.

كما تطرق سي يوسف كريم، إلى الاتفاقية رقم 138 المتعلقة بالسن الأدنى للتشغيل، والتي تشير المادة الثالثة من هذه الاتفاقية إلى انه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل الحد الأدنى للعمل عن 15 سنة في الاتفاقية الدولية.

وأضاف انه بمنظور هذه الاتفاقية الدولية فإن أي طفل يقل سنه عن 15 سنة يمارس نشاطا مدفوع الأجر، أو مقابل مبلغ مالي يدخل في مفهوم عمالة الأطفال . كما أبرز ضيف الأولى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16إلى 18 سنة سيكون التحاقهم بعالم الشغل بناء على تصريح أبوي أي بموافقة أوليائهم