وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق

توفي رئيس الحكومة الايطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، اليوم الاثنين، عن 86 عاما إثر صراع مع مرض السرطان.

وكان برلسكوني قد نقل الأربعاء على جناح السرعة إلى مستشفى سان رافاييلي في ميلانو حيث أُدخل وحدة أمراض القلب بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

لكن أطباء أعلنوا بأن قطب الإعلام والسيناتور يعاني سرطان الدم والتهابا في الرئة، مؤكدين معلومات كانت نقلتها صحيفة "إيل كورييري ديلا سيرا".

وشغل برليسكوني منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011 لمجموع تسعة أعوام وكان عضوًا في مجلس الشيوخ ورئيسًا لحزبه اليميني "فورتسا إيطاليا" وشريكًا في الحكومة الائتلافية التي ترأسها اليمينية المتطرّفة جورجيا ميلوني.

واحتفظ برلوسكوني بمكانة خاصة في قلوب العديد من الإيطاليين، وهو شخصية استثنائية، أب لخمسة أطفال من زواجين، وجد صديقة جديدة في 2020 هي مارتا فاسينا عارضة الأزياء السابقة التي تصغره بـ53 عامًا والنائبة عن حزبه "فورتسا إيطاليا".

وسبق أن بنى برلوسكوني ضريحًا رخاميًا مستوحى من الفراعنة في منزله في أركوري قرب ميلانو ليدفن فيه أفراد عائلته وأصدقائه عند وفاتهم.