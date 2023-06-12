وزير التربية : القضاء على الغش في الامتحانات الرسمية بصفة شبه كلية

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الكريم بلعابد، اليوم من تيبازة، أن ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية قد تم القضاء عليها بصفة شبه كليا، مشيرا الى أن مصالحه تعمل على استكمال تجسيد الآليات المتعلقة بتخفيض ثقل المحفظة المدرسية من خلال تزويد المدارس باللوحات الرقمية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأشار الوزير بلعابد خلال إشرافه صبيحة اليوم على انطلاق الامتحان الخاص بمادة الرياضيات في بداية اليوم الثاني من امتحان شهادة البكالوريا بمركز الإجراء بثانوية احمد ولد التركي ببواسماعيل إلى أن ظاهرة الغش في الامتحانات تم القضاء عليها بصفة شبه كلية منذ السنة الماضية بفضل التدابير المتخذة لمكافحة هذه الأخيرة، واستحداث الخلايا الولائية لمتابعة سير الامتحانات الرسمية على مستوى مجالس القضاء برئاسة النواب العامون تضم أعضاء اللجنة الأمنية.

وبخصوص سير الامتحانات الخاصة بشهادة البكالوريا، قال الوزير أنها تسير في ظروف جدية قياسا بمجريات اليوم الأول الذي شهد نجاحا من مختلف الجوانب بما يعطي إشارة إيجابية لنجاح الأيام المتبقية من هذا الامتحان المصيري الذي سيمتد إلى غاية يوم الخميس المقبل، مؤكدا على مواصلة جهود القطاع لتأطير هذا الامتحان وانجاحه، متقدما بالشكر لكل مكونات الاسرة التربوية الذين يعملون كمنظومة متكاملة لتأمين الامتحانات واعطائها صورة يفتخر بها كل الجزائريين، كما وصف سير الامتحانات بولاية تيبازة بالممتازة.

وفي السياق، جدد الوزير التأكيد على أن الاعلان عن نتائج البكالوريا سيكون في 20 من شهر جويلية المقبل ،مشيرا الى أن بكالوريا السنة المقبلة سيشهد ولأول مرة بكالوريا شعبة الفنون.

وبخصوص جديد الموسم الدراسي القادم، جدد بلعابد التأكيد على مضاعفة الجهود لتزويد المدارس باللوحات الرقمية كآلية لتخفيف ثقل المحفظة، تطبيقا لتعلميات رئيس الجمهورية حيث سيشهد الموسم الدراسي المقبل تزويد 1200 مدرسة ابتدائية بهذه اللوحات، داعيا الولاة إلى توفير كل الشروط لتجهيز المدارس باللوحات الرقمية. وفيما يتعلق بتدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي، وقال الوزير أن السنة المقبلة ستشهد تثبيت اللغة الانجليزية في السنة الرابعة، بعد أن حقق تدريسها في الابتدائي نتائج مميزة جدا بلغت نسبة النجاح فيها 96 بالمائة، كما كشف عن الشروع وبالاتفاق مع وزارة التعليم العالي في تكوين أستاذة التربية البدنية والانجليزية على مستوى المدارس العليا.