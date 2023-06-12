تعرّف على الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية بالسعودية

اتضحت قائمة الأندية، التي ستشارك في منافسة كأس العالم للأندية بالسعودية والمقررة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

وستشارك في الوقت الراهن 6 فرق ممثلة لبطولات مختلفة، حيث سيشارك كل من الأهلي المصري عقب تتويجه بلقب رابطة أبطال إفريقيا ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا والاتحاد السعودي بطل الدوري المحلي والمستضيف و أوراوا ريدز الياباني بإعتباره بطل آسيا و أوكلاند سيتي النيوزلندي وه بطل أوقيانوسيا و بطل الكونكاف كلوب ليون المكسيكي .

ويجمع كأس العالم للأندية "أفضل المواهب المحلية من مختلف أنحاء العالم"، وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي فيفري الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد مهمة تنظيم النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية للسعودية.

يشار إلى أن بطل أميركا الجنوبية سيتحدد في وقت لاحق من العام، إذ تُلعب في الوقت الحالي مباريات دور المجموعات من كأس ليبرتادوريس.