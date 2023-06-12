ضمانات إضافية للشهود والمبلغين عن الفساد

وسع المشرع دائرة المعنيين بالحماية القانونية ضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، لتشمل المدعين المدنيين والمبلغين، بعدما كانت مقتصرة على الشهود والخبراء والضحايا، كما منح المشرع ضمانات جديدة للفئات الأخيرة، حيث رفع الحد الأدنى لعقوبة وغرامة الكشف عن هوية أو عنوان المعنيين بالحماية، ومنع خضوعهم للمساءلة في حال إفشاء سر المهنة.

بموجب التعديل الجديد، يعاقب قانون الإجراءات الجزائية على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير أو الضحية أو الطرف المدني أو المبلغ المحمي بموجب القانون، بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، بعدما كان الحد الأدنى للعقوبة يقتصر على 6 أشهر حبسا، كما رفع المشرع الغرامة الدنيا الموجهة للوقائع السابقة، لتتراوح ما بين 10 و50 مليون سنتيم، بعدما كانت تبدا من 5 ملايين سنتيم.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تنفيذ الجزائر لالتزاماتها الدولية، بعد أن وقعت قبل سنوات على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، والتي تنص في المادة 33 منها على "ضرورة إدراج كل دولة التدابير المناسبة لتوفير الحماية، وأي معاملة غير سليمة ضد المبلغين عن الجرائم".

وفي إطار توسيع الحماية القانونية، منح المشرع ضمن التعديل الجديد للمبلّغ، الذي يقوم بحسن نية بإبلاغ السلطات المختصة عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 114 من القانون، الحق في أن يطلب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو جهة الحكم الاستفادة من تدابير الحماية المنصوص عليها في القانون.

تدابير الحماية

وتتعلق تدابير الحماية التي تضمنتها المادة 115 وما بعدها بإخفاء المعلومات المتعلقة بهوية الفئات المحمية، وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفهم، تمكينهم من أوقات اتصال مع مصالح الأمن، ضمان حماية جسدية لهم مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلاتهم، وضع أجهزة تقنية وقائية بمساكنهم، تسجيل المكالمات الهاتفية التي يجرونها أو يتلقونها بموافقتهم الصريحة، تغيير مكان إقامتهم، منح مساعدة مالية أو اجتماعية لهم، وضعهم إن تعلق الأمر بسجناء في جناح خاص لحمايتهم، إضافة إلى عدة مواد تتحدث عن حماية المبلغين.

ومنع المشرع متابعة المبلغ، تأديبيا أو جزائيا، بإفشاء السر المهني، لتبليغه عن جرائم اطلع عليها أثناء أو بمناسبة أداء مهامه.

وتكمل هذه الضمانة أحكام قانون مكافحة الفساد رقم 06-01، خاصة المادة 49 التي أكدت أنه يستفيد من العذر المعفي من العقوبة كل من شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في القانون، وقام قبل إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات المعنية عن الجريمة وساعد في كشف مرتكبيها، وهو ما يكفل الحماية القانونية للمشارك في الجريمة في حال صحوة الضمير، كما يمكن أن يستفيد من نصف العقوبة كل مشارك أبلغ الجهات المعنية بالجريمة بعد إجراءات الدعوى، وهي ضمانات قد تساهم في تشجيع ودفع المواطنين وحتى مرتكبي جرائم الفساد على التبليغ عنها.

الوقائع غير الصحيحة

بالمقابل، يتعرض المبلغ الذي يقوم بالتبليغ عن وقائع غير صحيحة، وفقا للفقرة 3 من المادة 124 من التعديل، إلى العقوبات المقررة للوشاية الكاذبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذ تنص المادة 300 منه على: "كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر، أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه، طبقا للتدرج الوظيفي، أو إلى مستخدميه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 15 ألف دينار، ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه".

"إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية، فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة، سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة، أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان يحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ".

وفي سياق تعزيز الحماية للمبلغين، يُذكر أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أعدت قانونا مستقلا بذاته لحماية المبلغين عن قضايا الفساد، وتعويض رسائل التبليغ مجهولة المصدر، بغية حمايتهم من الاستفزازات والتهديدات، ما قد يشجع على ثقافة التبليغ التي ستساهم بدرجة كبيرة في مكافحة ظاهرة الفساد.