Belabed: le fraude aux examens officiels à été quasiment éliminée

Le Ministre de l’Education Nationale, Abdelhakim Belabed , a assuré aujourd’hui de Tipaza que les cas de fraude dans les examens officiels ont été presque complètement éliminé et a indiqué que le ministère travaillait à compléter les mécanismes liés à la réduction du poids du cartable scolaire en fournissant aux écoles des tablettes numériques conformément aux instructions du Président de la République.

Le ministre a indiqué lors de sa supervision ce matin de l’examen de mathématiques pour le deuxièle jour de l’examen du baccalauréat au lycée Ahmed OuldTorki de Bousmail que le phénomène de la fraude à l’examen a été éliminé presque entièrement depuis l’année dernière grâce aux mesures prises et la mise en place de cellules au niveau des wilayas pour surveiller la tenue des examens officiels au niveau des cours de justice et présidés par procureurs généraux, et composé de membres du comité de sécurité.