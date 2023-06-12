ماذا قال عوّار عن انضمامه إلى روما الإيطالي؟

رسّم الدولي الجزائري، واللاعب السابق لأولمبيك ليون الفرنسي حسام عوّار التحاقه بالدوري الإيطالي عبر بوابة نادي روما في تحدي جديد للاعب صاحب الـ 24 عاما.

وقال عوّار، بخصوص انضمامه إلى فريق الذئاب الذي يشرف عليه المدرب المخضرم جوزيه مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة " لاغازيت ديلو سبورت" : "إنه لشرف لي أن ألعب للمدرب مورينيو ، لديه تاريخ رائع إنه يفوز دائمًا لديه عقلية الفوز وأنا أحب ذلك و أعلم أنه يمكن أن يساعدني كثيرًا".

وأضاف:" لقد شاهدت العديد من المباريات لقد كان موسمًا رائعًا ، ومن الواضح أيضًا في الدوري الأوروبي هناك لاعبون رائعون هنا يتمتعون بجودة عالية، ولا أطيق الانتظار للعمل معهم". وبرّر عوّار المتواجد بالجزائر من أجل الالتحاق بالمعسكر الإعدادي للمنتخب تحسبا لمواجهة أوغندا وتونس، سبب إختياره عرض روما : "لقد اخترت روما لأنها المشروع الصحيح بالنسبة لي. إنه فريق رائع ، والمشجعون فريدون ، وللنادي تاريخ مهم، لقد كانت المحادثات منذ عام ، وقد أظهروا دائمًا اهتمامًا كبيرًا بي ، لذلك كان القرار سهلاً ".

و واصل عوّار الذي سيحمل رقم 22: "بالنسبة لي ، من المهم تعلم اللغة، إنها شكل من أشكال احترام الوطن والجماهير ".

وبد الوافد الجديد لصفوف المحاربين متحمسا لخوض تجربة جديدة : "لا أطيق الانتظار للعب في الأولمبيكو لأنني أعرف أن جماهير روما فريدة من نوعها، آمل أن أجعلهم فخورين ، أريد أن أفوز بالألقاب لهم".

يذكر أن جماهير روما ستنتظر إلى غاية العاشر من جويلية لمشاهدة عوّار بقميص فريقهم ، وذلك عند انطلاق الاستعدادت للموسم الجديد.