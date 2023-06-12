الجزائر تحتفل بانتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على مراسم الاحتفال بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتجري مراسم الاحتفال بالمركز الدولي للمؤتمرات بحضور كبار مسؤولي الدولة ومستشارين لدى رئيس الجمهورية إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف وأعضاء من الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.

يذكر أن الجزائر كانت قد انتخبت يوم الثلاثاء الماضي بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، خلال الفترة 2024-2025.

وستبدأ الجزائر ولايتها في 1 يناير 2024 و ذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025،وتعد هذه المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، بعد عهدات 1968-1969 و 1988-1989 و 2004-2005.