سيدي بلعباس: توقيف سائق أجرة حرض قاصر على فساد الأخلاق

احكمت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية قبضتها على سائق سيارة أجرة تورط في ابعاد قاصر لم تبلغ بعد سن الـ 18 مع تحريضها على فساد الأخلاق، من خلال قضية تم خلالها الاعتداء جنسيا على الضحية في مكان معزول.

وكان المشتبه به قد استغل وظيفته وترقيم سيارة الاجرة التي كان يمتطيها وهي حيز الخدمة لتحويل القاصر صوب موقع معزول، ما مكنه من تنفيذ مخططه الممثل في ممارسة الرذيلة على فريسته من دون لفت الانظار، مع ان ذلك لم يبقه عن معزل من الفضيحة بعدما أفشت الضحية لمقربيها ما حدث معها وهي في موقع ضعف.

يذكر أن المشتبه به قدم أمام نيابة سيدي بلعباس بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة، قبل إيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.