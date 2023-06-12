غليزان: 89 مترشحا غابوا في اليوم الأول من امتحان الباك

كشف بيان من مديرية التربية لولاية غليزان أن 89 مترشحا غابوا في اليوم الأول لامتحان شهادة البكالوريا، منهم 50 مترشحة من أصل 8569 مترشحا لجميع الشعب أي بنسبة 1.03 بالمائة، ولم تسجل لحد الكتابة أية محاولة غش حسب البيان ذاته.

وحسب إحصاءات مديرية التربية أن 8569 متمدرسا ترشح لاجتياز شهادة البكالوريا، منهم 5437 مترشحة، و بلغ عدد المترشحين الأحرار 2760، منهم 1419 مترشحة، أما ذوو الهمم فقد بلغ عددهم 5 متمدرسين، ومترشحا حرا واحدا، فيما اجتاز هذا الامتحان المصيري 115 مترشحا من نزلاء إعادة التربية، منهم ثلاث إناث،إلى جانب كفيفان اثنان، و4 معاقون حركيا.

وقد خصصت الجهات المسؤولة 36 مركز امتحان للمتمدرسين، و10 مراكز للأحرار، ومركز إجراء واحد لمؤسسة إعادة التربية.