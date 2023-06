Une cérémonie célébrant l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a présidé, lundi à Alger, une cérémonie de célébration de l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU), et ce sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie se déroule au Centre international des conférences "Abdelatif-Rahal" (CIC, Alger), en présence de hauts responsables de l'Etat et de conseillers auprès du président de la République, en sus du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, des membres du gouvernement, et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

L'Algérie a été élue mardi dernier à New York par l'Assemblée générale de l'ONU, membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. Elle entamera son mandat le 1er janvier 2024 et exercera ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2025.

C'est la quatrième fois que l'Algérie obtient un siège non permanent au Conseil de sécurité, après les mandats 1968-1969, 1988-1989 et 2004-2005.