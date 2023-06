L’Otan entame son plus grand exercice de manœuvres aériennes

Ce lundi 12 juin marque le début du plus grand exercice de manœuvres aériennes jamais organisé depuis la création de l’OTAN. Il a lieu en Allemagne.

Il va y avoir de l'action dans le ciel allemand pendant une dizaine de jours. Top départ ce lundi 12 juin du plus grand exercice de manœuvres aériennes jamais organisé depuis la création de l'OTAN. 25 pays vont participer à cette opération appelée "Air Defender 23". Plus de 2.000 vols vont être menés, que ce soit pour s'entraîner au combat, à l'échange d'informations, au transport de troupes ou au ravitaillement. L'OTAN va simuler une opération de défense du ciel allemand.

Au total, 10.000 soldats vont s'entraîner sur près de 250 appareils. Tous ensemble, malgré des cultures militaires très différentes et du matériel très divers. Il y aura des Tornado allemands, des F-35 américains et, côté français, des Rafale, des Mirage. Le scénario : l'hypothèse d'une attaque d'une partie du territoire allemand.

"Nous sommes une alliance défensive et c'est aussi l'idée de cet exercice. Cet exercice ne vise personne en particulier. Il est là pour montrer que notre alliance est capable de se défendre le cas échéant", explique Ingo Gerhardt, le chef d'état-major de la Luftwaffe qui a imaginé le scénario il y a plus de quatre ans déjà et qui va tout coordonner.

Évidemment, avec la guerre en Ukraine, l'exercice prend une autre dimension, reconnaît Amy Gutman, l'ambassadrice américaine en Allemagne. "Je serais très surprise si les leaders de ce monde ne prenaient pas note de ce que cela va montrer de la puissance de notre alliance, et cela inclut Monsieur Poutine", confie-t-elle.