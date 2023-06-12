تفاصيل جديدة حول مشروع المدينة الإعلامية

كشفت ولاية الجزائر، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص مشروع المدينة الإعلامية، التي أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن وضع حجر الأساس له يوم 5 جويلية المقبل.

وقام والي الجزائر بزيارة تفقدية إلى موقع المشروع حيث تم اختيار بلدية أولاد فايت لاحتضانه وأطلق عليه اسم "دزاير ميديا سيتي".

ووفق ذات المصدر فإن المدينة الإعلامية ستضم مقرات لمؤسسة التلفزيون العمومي، الإذاعة الجزائرية، دار الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام الوطنية بمختلف أنماطها.

للتذكير، سيشرف على المشروع وزارة السكن والعمران حيث سبق للوزير، محمد طارق بلعريبي، أن ترأس الشهر الماضي اجتماعا تقنياً خاصا بالتحضير لوضع حجر الأساس للمدينة الإعلامية.