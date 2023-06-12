سيدي بلعباس: حجز 1400 وحدة من مادة "الشمة"

أحكم أعوان الفرقة المتعددة المهام بسيدي بلعباس والتابعة للمديرية الجهوية للجمارك بتلمسان خلال الساعات القليلة الماضية قبضتهم على ما يعادل الـ14.000 وحدة من مادة التبغ "الشمة" وذلك على متن سيارة من نوع طويوطا هيليكس، إثر عملية تفتيش دقيقة للسيارة المذكورة على مستوى إحدى النقاط.

وقد تم تصنيف العملية "في إطار حيازة بضاعة حساسة للتهريب بدون وثائق باستعمال وسيلة نقل طبقا للنصوص والقوانين المعمول بها" ، مع الإشارة إلى تسليم الشخص الموقوف بعد توقيفه إلى الجهات الأمنية المختصة لأجل استكمال التحقيق وذلك تبعا لتعليمات السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.