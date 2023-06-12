سيدي بلعباس: طالبة جامعية تقود شبكة لترويج المهلوسات

تمكن قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني عشر لأمن ولاية سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية من تفكيك شبكة مشكلة من 3 أشخاص اختصت في ترويج المؤثرات العقلية والمهلوسات، وهي التي توجد من ضمن أفرادها طالبة جامعية كان قد تم توقيفها بمعية شريك لها على متن دراجة نارية وبحوزتهما كميات متفاوتة من المؤثرات العقلية.

وكانت ذات العملية، قد أسفرت عن حجز كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي قارب 50 مليون سنتيم اعتبر من عائدات ترويج هذه السموم، فيما تجدر الإشارة إلى تقديم الموقفين إلى النيابة المختصة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.