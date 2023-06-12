توقيف المعتدين على مكتب بريد بتيزي وزو

تمكنت فرقة البحث والتدخل لشرطة تيزي وزو من الإطاحة بشبكة إجرامية متورطة في قضية السطو المسلح على مكتب بريد آيت خليلي في 19 مارس الماضي باستعمال أسلحة.

وحسب بيان مصالح الأمن الوطني، اليوم الإثنين، تضم هذه الشبكة الإجرامية أربعة عناصر مشتبه فيهم.

ومكنت العملية من ضبط واسترجاع الأسلحة النارية المستعملة في عملية السطو المسلح، ذخيرة حية وجزء من المبلغ المسروق قدر بأزيد من 450 مليون سنتيم.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية استعمال أسلحة ظاهرة وجناية السرقة بظرف التعدد والتهديد والعنف.