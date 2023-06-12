تحديد تاريخ وملعب نهائي كأس الجزائر

تقرر برمجة نهائي كأس الجزائر، طبعة 2023، بين شباب بلوزداد وأولمبي الشلف، رسميا، بملعب ميلود هدفي بوهران بعدما كان مبرمجا تنظيم النهائي بملعب بوخالفة الجديد بتيزي وزو بغرض تدشينه.

كما تم تحديد تاريخ إجراء المقابلة النهائية وذلك يوم 22 جوان الجاري.

أما بشأن العودة إلى تقنية الفيديو، فإن "الفاف" اختارت هذه المرة عدم الاعتماد على ذلك، على خلاف ما جرى في مباراتي نصف النهائي.

على صعيد آخر، قدمت إدارة شباب بلوزداد طلبا إلى "الفاف" لرفع العقوبة عن اللاعب زكريا دراوي الذي تم إيقافه لمباراتين بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام نجم مقرة في البطولة ولم يستنفذ منها اللاعب سوى مباراة واحدة، ما يجعله مرغما على استنفاذ كامل العقوبة في نهائي الكأس.

وبررت إدارة بلوزداد طلبها بالظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق في مباراة مقرة مع الحكم بوترعة الذي أشهر بطاقة حمراء في وجه دراوي رغم الفضائح التحكيمية، واستدل الفريق البلوزدادي في طلبه بإيقاف الحكم بوترعة.