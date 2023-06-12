الجلفة: عام حبسا نافذا لشخصين بتهمة الغش في البكالوريا

أدانت محكمة الجلفة اليوم الإثنين شخصين تورطا في قضية غش خلال الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا.

وكشف بيان صادر عن وكيل الجمهورية لمحكمة الجلفة، اليوم، وهذا عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية لإعلام الرأي العام، أنه في إطار متابعة والسهر على حسن سير إجراءات امتحانات د شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 تمت معالجة قضية الغش ضد الشخصين المدعوين "غ ا" و"ق ا" وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة القيام أثناء امتحانات شهادة البكالوريا بتسريب مواضيع وأجوبة الامتحان باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا للمواد 253 مكرر و06 و 253 مكرر و07 فقرة 04 من قانون العقوبات المعدل والمتمم.

قاضي الجنح أصدر في نفس اليوم حكما حضوريا وجاهيا بإدانة المتهمين بوقائع المنسوبة إليهما وعقابهما بعام حبس نافذ بالإضافة كذلك إلى 50 ألف دج غرامة مالية لكل واحد منهما مع الأمر بإيداعهما الحبس بالجلسة وقد تم إيداع المعنيين بالمؤسسة العقابية.