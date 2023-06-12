الجلفة: توقيف لصي الكوابل النحاسية

أوقفت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة بحر الأسبوع الجاري، شخصين، في العقد الثاني من عمرهما، مسبوقين قضائياً، لتورطهما في تكوين جمعية أشرار قصد التحضير لارتكاب جناية، جناية السرقة في حالة تلبس لكوابل نحاسية مع توافر ظروف الليل، التعدد والعود، التخريب والحرق العمدي لملك الغير.

العملية جاءت على اثر دوريات روتينية لعناصر الشرطة بقطاع الاختصاص ، في إطار مكافحة الجريمة، أين لفت انتباههم شخصين يقومان بحرق مجموعة من الكوابل النحاسية يبلغ طولها حوالي 100 م بأحد الأحياء بمدينة الجلفة، ليتم توقفهما في حالة تلبس وتحويلهما للمصلحة من أجل التحقيق.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، ليتم بعد إجراءات المثول الفوري، وضعهما رهن الحبس المؤقت.