المدية: نجاح عملية إزالة جلطة دماغية بالبرواقية

تمكن اليوم طاقم طبي مختص في الأعصاب على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بن يوسف بن خدة بمدينة البرواقية من إجراء عملية ناجحة لشابة تبلغ من العمر 37 سنة في إزالة جلطة دماغية التي اعتبرتها إدارة المستشفى حسب مديرها ليسير خالد بالعملية النوعية على مستوى الولاية والتي يطلق عليها إعادة إذابة الجلطات. وقد أشرف على العملية الممارس المتخصص في طب الأعصاب الدكتور شماخ الذي يعتمد في إجراءه لمثل هذه العمليات عن طريق تحفيز البلازمين لانحلال الفيبرين الثانوي من خلال تسريب النظير من منشط البلازمينوجين النسيجي.