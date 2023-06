Triche au BAC : Des peines de prison pour plusieurs mis en cause

Plusieurs accusés de fraude aux examens du baccalauréat ont été condamnés, ce lundi, par des tribunaux de la République.

Le parquet du tribunal de Chéréa, wilaya de Tébessa a affirmé, dans un communiqué que des accusés de complicité de fraude dans les examens du BAC ont été jugés en comparution immédiate, après avoir été pris en flagrant délit entrain de vendre des appareils Bluetooth via les réseaux sociaux dans le but de les utiliser dans la fraude à l’examen du baccalauréat.

Les mis en causes ont été condamnés à une peine de 18 mois de prison ferme, assortie d’une amende de 100 mille dinars avec mandat de dépôt immédiat et saisie des appareils retrouvés en leur possession.

Dans la wilaya de Tipaza, le tribunal de Koléa a condamné une élève qui a fraudé, en recevant les réponses des épreuves de la part de sa sœur, à une peine de deux ans de prison ferme assortie d’une amende de 200 mille dinars. Sa sœur a été condamnée à une peine de trois ans de prison ferme assortie de 200 mille dinars d’amende, avec saisie des appareils utilisés dans la triche.

De son côté, le tribunal de Djelfa a condamné, ce lundi, deux personnes impliquées dans la triche dans les examens du baccalauréat.

Elles ont été jugées avec comparution immédiate et accusées de fuiter des sujets d’examens via des moyens de télécommunication, en vertu des articles 253 bis et 06 et 253 bis ainsi que l’article 07 alinéa 4 du code pénal amendé et complété.

Les mises en cause ont été condamnées à une année de prison et 50 mille dinars d’amende chacune, avec mandat de dépôt immédiat.

Pour sa part, le tribunal de Laghouat a condamné huit personnes à deux ans de prison ferme et à 20 millions de centimes d’amende chacune, pour atteinte à l’intégrité des examens du baccalauréat et fuite de sujets d’examen via les moyens de télécommunication. Le neuvième accusé a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès qui a été reporté.