البليدة: غرق قاصر في مجرى مائي للسقي

توفي مساء اليوم، طفل قاصر في الرابعة عشر من العمر، في مجرى مائي للسقي الفلاحي، بالعفرون في البليدة. الحادث وحسب مقربين من الضحية، وقع نتيجة انزلاق هذا الأخير و طفل آخر الى عمق الساقية، تمكن أحدهما من النجاة، بينما الضحية حاول النجاة لكنه فشل، خاصة و ٱن منسوب الساقية في هذه الأيام ارتفع، و هو ما جعل الضحية يغرق قبل وصول المنقذين.

الحادث هو الثاني في البليدة، بعد أول مشابه وقع شهر أفريل الماضي، لقي فيه قاصر أيضا في السابعة عشر من العمر حتفه، حينما كان برفقة أصحاب له يسبحون، في مجمع مائي بأحد البساتين في بني تامو.