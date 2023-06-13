أمطار رعدية على 16 ولاية

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، في نشرية خاصة بتساقط أمطار رعدية تكون في بعض الأحيان مرفوقة محليا بتساقط البرد مع هبوب رياح في شكل عواصف على عدة ولايات شرقية من الوطن ابتداء من ظهيرة هذا الثلاثاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالي في كل من بجاية وجيجل وسكيكدة وبرج بوعريريج وسطيف والمسيلة، أين ستتراوح كميات الأمطار المرتقبة ما بين 20 و40 ملم خلال فترة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من اليوم الثلاثاء على الساعة الـ 15 إلى يوم الأربعاء على الساعة الـ 06 صباحا، حسب ذات المصدر.

كما تخص هذه الأمطار ولايات عنابة والطارف وميلة وقسنطينة وقالمة وسوق أهراس وباتنة وأم البواقي وخنشلة وشمال تبسة، حيث ستتراوح كميات الأمطار المرتقبة ما بين 30 و50 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا 60 ملم، ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة الـ 15 إلى غاية يوم الأربعاء بنفس التوقيت.