غليزان: مروج المهلوسات في قبضة الأمن

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص في العقد السادس من العمر يقوم بتروج المؤثرات العقلية مع حجز 492 قرص مهلوس، و10 قارورات سائل مخدر. وتم هذا بعد الاستغلال الجيد للمعلومات تفيد بوجود شخص بصدد ترويج المؤثرات العقلية بالقرب من سوق مغطى بمدينة غليزان.

وبعد عملية الترصد تم توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي أين ضبط بحوزته على 62 قرصا مهلوسا.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مسكنه العائلي أين تم حجز كمية أخرى من المهلوسات قدرت بـــ430 قرص مهلوس و10 قارورات سائل مخدر ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وقد بعد ذلك أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان.