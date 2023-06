Pluies orageuses et canicule dans plusieurs wilayas du pays

Les services météorologiques prévoient des pluies orageuses et des températures caniculaires dans plusieurs wilayas du pays.

Des pluies orageuses concerneront de 15h à 21h les wilayas de Laghouat Djelfa, M'sila, Batna, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Béjaia, Jijel Skikda, Annaba, El Tarf, Tamanrasset, In Guezzam et Djanet.

Des temperatures caniculaires concerneront par ailleurs la wilaya de Ouargla, Illizi, In Salah, Adrar et In Guezzam et ce jusqu’au lever du jour mercredi.