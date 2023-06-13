"الخضر" يواصلون التحضير لمواجهتي أوغندا وتونس

تجري عشية اليوم الإثنين، بداية من الساعة الخامسة عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم، ثاني حصة تدريبية لهم بالمركز التقني لسيدي موسى بتعداد مكتمل، استعدادا لمواجهة أوغندا وتونس يومي الـ 18 و20 من الشهر الجاري.

وقبلها برمج الاتحاد الجزائري، منطقة مختلطة للاعبين مع مختلف ممثلي وسائل الإعلام على أن تكون الربع ساعة الأولى من التدريبات مفتوحة أمام عدسات الكاميرا.

وسيكون برنامج " الخضر" على الشكل الآتي:

12:00: جولة مشي بمحيط المركز التقني لسيدي موسى.

16:30: حصة بقاعة تقوية العضلات.

16:45: منطقة مختلطة للاعبين.

17:00 : حصة تدريبية.

21:00 إلى 23:00: حصة علاج.