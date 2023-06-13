آخر مستجدات مصنع "فيات"

كشف والي ولاية وهران، السعيد سعيود، عن انطلاق أشغال التهيئة الخارجية لمصنع السيارات "فيات. "

وحسب بيان ولاية وهران، أشرف صباح اليوم الثلاثاء، والي ولاية وهران علي تنصيب المقاولات المكلفة بعمليات تهيئة المساحات الخارجية لمصنع السيارات العلامة فيات بالمنطقة الصناعية لطفراوي وهذا بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي والسادة مدراء الهيئة التنفيذية والسلطات المحلية.

وأوضح البيان، أن أشغال التهيئة الخارجية لهذا المصنع ومنطقة توسع المصنع انطلقت صبيحة اليوم وهذا بعد أن تم ربط المصنع بكل الشبكات الحيوية اللازمة من ماء، كهرباء، الأنترنت.

كما أسدى الوالي خلال استماعه إلى الشروحات المقدمة حول المصنع البالغ نسبة انجازه أكثر من 60% ، تعليمات للمؤسسات المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية باحترام الآجال المتفق عليها والرفع من وثيرة الأشغال والانتهاء منها في الآجال المحددة.