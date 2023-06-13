زرواطي يرّد على عقوبة إيقافه لسنتين

أصدرت لجنة الانضباط بالرابطة المحترفة لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية عقوبتها المتعلقة بمخلفات الجولات الماضية وبعض الأحداث التي ميزتها.

وعوقب رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي بحرمانه من ممارسة مهامه مع الفريق لمدة سنتين على خلفية تصريحاته الأخيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي رّد زرواطي بخصوص العقوبة وقال:" صرحت لوسائل الإعلام بخصوص اختلاس اموال الرابطة المحترفة الأولى و الكرة الجزائرية من طرف مدوار و حاشيته قام بمعاقبتي بسنتين".

وأضاف:" إذا كانت عقوبة قول الحقيقة سنتين فمدور يستحق أكثر من 10 سنوات سجن لخروقاته الخطيرة على مستوى الرابطة".

وأردف المتحدث ذاته:" زرواطي : كنت انتظر أن تكون لجنة الإنضباط حيادية لكن رئيسها مصباح كمال يبرهن يوماً بعد يوم أنه مجرد دمية متحركة تابعة لمدور و فقط و يلعب به".

و واصل زرواطي حول العقوبة المسلطة ضده: "واحدة من أسباب هذه العقوبة انني طلبت من رئيس لجنة الانضباط ان يتكلم مع مدور يسدد الأموال التي أدين بها (راني نساله دراهمي و حقي ).

وختم:" كل هذا هو لحرماني من حضور الجمعية العامة للفاف لكي لا أكشف المزيد من فضائح مدور أمام رئيس و أعضاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم".

يشار إلى أن زرواطي، سينشط اليوم ندوة صحفية للتفصيل أكثر في أمر عقوبته.