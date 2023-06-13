بوتين يتحدث عن "الهجوم الأوكراني المضاد"

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الهجوم المضاد الذي تقوم به القوات الأوكرانية "لم يكلل بالنجاح في أي مكان".

أكد الرئيس الروسي، في مقابلة تلفزيونية، أن خسائر القوات الأوكرانية تتراوح بين 25 و30% من حجم المعدات العسكرية التي تم تسليمها إليهم من الغرب.

وأضاف بوتين أن خسائر أوكرانيا في إطار الهجوم المضاد تقترب من الكارثة، مشيرا إلى أن العدو لم يحرز أي نجاح في الهجوم المضاد.

وأكد بوتين أن قوات كييف فقدت 160 دبابة و360 مركبة مدرعة أثناء الهجوم المضاد.

وقال بوتين "أما بالنسبة للمدرعات، فخسائرهم بشكل عام أكثر خطورة. خلال هذا الوقت فقدوا أكثر من 160 دبابة وأكثر من 360 مركبة مدرعة من مختلف الأنواع. هذا ما نراه بالضبط".

وأوضح بوتين أنه "لا تزال هناك خسائر لا نراها نتيجة الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة على مجموعات من الأفراد والمعدات.. وفقا لحساباتي، هذا هو حوالي 25، أو ربما 30% من حجم المعدات التي تم توريدها من الخارج، هذا كل شيء. يبدو لي أنه إذا قاموا بحساب موضوعي، فسوف يوافقون على ذلك".