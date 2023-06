Poutine parle de la contre-offensive ukrainienne

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la contre-offensive ukrainienne n’a pas été une réussite.

Durant un entretien télévisé avec des correspondants de guerre russe, Vladimir Poutine a reconnu que la Russie manquait de munitions de haute précision et de drones dans son arsenal.

"Il est clairement apparu que plusieurs choses manquaient : des munitions de haute précision, des équipements de communication, des drones", a énuméré Vladimir Poutine. "Nous en avons, mais pas en quantité suffisante, malheureusement", a-t-il ajouté.

"Les pertes en personnel s'approchent d'un seuil qu'on pourrait qualifier de catastrophique", selon Vladimir Poutine.

Par ailleurs, face à l'offensive menée par l'Ukraine depuis le 4 juin, selon lui, la Russie aurait perdu 54 chars. Côté ukrainien, les pertes seraient bien plus importantes (160 chars et plus de 360 blindés) selon Vladimir Poutine, révèle Poutine ajoutant que la moitié des pertes ukrainiennes sont "irréversibles".