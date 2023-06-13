تصريحات عوار خلال أول تربص مع "الخضر"

عبر الوافد الجديد على المنتخب الوطني، حسام عوار، عن سعادته لتواجده في تربص "الخضر" بمركز سيدي موسى لأول مرة.

وقال عوار في المنطقة المختلطة قبل بداية الحصة التدريبية، مساء اليوم: "أنا سعيد لوجودي هنا مع المنتخب، أتمنى أن نسعد جماهيرنا".

وأضاف اللاعب المنضم حديثا لنادي روما الإيطالي: "أنا مستعد لتقديم كل ما لدي في المباريات التي سألعبها".

وتابع "لم أنتظر مغادرة نادي ليون لإعلان قراري الذي كان قبل شهر مارس الماضي"، مقدما شكره للمدرب الوطني جمال بلماضي ورئيس "الفاف" على تسهيل الأمور من أجل الالتحاق بـ"الخضر".

وحول أهدافه مع "الخضر"، أكد عوار أنه سيعمل على الانسجام مع المجموعة فوق أرضية الميدان، ثم العودة إلى مستواه البدني والعمل على مساعدة المنتخب الوطني وإسعاد الجماهير ولما لا الفوز بالألقاب.