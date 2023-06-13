مغنية: توقيف طالبتين بعد تسريب موضوع اختبار التربية الإسلامية

أفاد بيان عن نيابة وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية أنه عملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات. عالجت يوم 11 من الشهر الجاري نيابة الجمهورية لدى محكمة مغنية قضية تتعلق بالمدعوتين "أ،ل"و"ص،ش" قامتا بتسريب موضوع امتحان مادة التربية الإسلامية عن طريق وسيلة الاتصال عن بعد.

وأضاف البيان بتاريخ 13 جوان الحالي تمت متابعة المشتبه فيهما بجنحة تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للطور الثانوي باستعمال وسيلة اتصال عن بعد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 253مكرر 6 و7 من قانون العقوبات وأحيلتا بموجب إجراءات المثول الفوري على محكمة الجنح، أين أصدر رئيس قسم الجنح حكا يقضي على كل واحدة منهما بسنة حبس نافذة و500.000 دينار جزائري وغرامة نافذة مع إيداعهما الحبس بالجلسة ومصادرة الأشياء المحجوزة.