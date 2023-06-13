توافق أمريكي إيطالي على دعم تونس ومنع انهيارها الاقتصادي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن واشنطن تشارك إيطاليا مخاوفها بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، فيما أعلن صندوق النقد الدولي أنه مستمر في التفاوض والشراكة مع تونس.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني "نثمن كثيرا عمل إيطاليا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ونأمل أن تقدم تونس برنامج إصلاح لصندوق النقد الدولي يسمح للوكالة بالتدخل لدعم البلاد"، وأضاف بأن الأمر يتعلق " بقرار سيادي على السلطات التونسية أن تتخذه وليس الولايات المتحدة".

من جهته أعلن صندوق النقد الدولي أنه "يظل يظل شريكا مهما لتونس، والمباحثات مع تونس مستمرة والصندوق مستعد لدعم البلاد في طريق الإصلاح الاقتصادي". وألغي لقاء كان مقرر اليوم بين وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ومديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، بسبب ضرورة عودة تاياني إلى إيطاليا بعد وفاة سيلفيو برلسكوني.

وفي أول رد فعل من اتحاد الشغل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال الأمين العام للاتحاد سمير الشفي، على هامش ندوة حول فلسطين في الإعلام العربي أن "الاتحاد ليس ضد الاتفاق مع الجهات المانحة ومن بينها صندوق النقد الدولي ولكن هذه الاتفاقات من الضروري أن تُراعى فيها المصلحة الوطنية التونسية".