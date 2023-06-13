سوداني: " العمر لا يعني الكثير"

تحدث الدولي الجزائري، هلال العربي سوداني عن تجربته في الدوري السعودي عقب انتقاله إلى نادي ماريبور.

اللاعب السابق للعديد من الفرق الأوروبية قال في تصريحات صحفية:" العمر لا يعني الكثير، أنا لست الوحيد من كبار السّن، فبعض لاعبي كرة القدم الكبار يلعبون على مستوى عال حتى يبلغوا 38 أو 39 سنة".

وأضاف:" من المهم أن تتدرب وتعتني بنفسك جيدًا. أود لأثبت لنفسي وللآخرين أن العمر لا يهم".

يذكر أن سوداني لعب لأندية كل من أولمبي الشلف وغيماريش البرتغالي ودينامو زغراب ونوتنغهام فوريست الإنجليزي وأولمبياكوس والفتح وضمك السعوديان.