تخصيص 1225 نقطة لبيع المواشي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، تخصيص أكثر من ألف نقطة لبيع المواشي عبر التراب الوطني، وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.

وجاء في بيان الوزارة: "لضمان تأطير عملية بيع الأضاحي وتوفير كل الشروط الضرورية لتوفير أضحية صحية تحسبا لعيد الأضحى المبارك، تُنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم مربي المواشي، الموالين وكذا المواطنين، أنه تم تحديد 1225 نقطة بيع المواشي على مستوى كافة ولايات الوطن، وهذا بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة وغرف الفلاحة على المستوى المحلي وتحت إشراف السيدات والسادة الولاة".

وحسب ذات المصدر فإن عدد نقاط البيع حسب كل ولاية سيكون على النحو الآتي:

أدرار (16)، الشلف(42)، الأغواط (16)، أم البواقي(20)، باتنة(2)،بجاية (10)، بسكرة(33)، بشار(11) ، البليدة(29)، البويرة (53)، تمنراست(11)، تبسة (3)، تلمسان (20)، تيارت (34)، تيزي وزو (28)، الجزائر (102)، الجلفة(18)، جيجل (27)، سطيف (67)، سعيدة(7)، سكيكدة(19)، سيدي بلعباس (25)، عنابة(8)، قالمة (23)، قسنطينة (13)، المدية(20)، مستغانم (25)، المسيلة(68)، معسكر (30)، ورقلة (10)، وهران(61)، البيض(19)، اليزي(5)، برج بوعريريج (25)، بومرداس(45)، الطارف(27)، تندوف (2)، تيسمسيلت(10)، الوادي(42)، خنشلة(1)، سوق أهراس(22)، تيبازة(23)،ميلة(2)، عين الدفلى (40)، النعامة(17)، عين تموشنت (20)، غرداية(1)، غليزان (14)، تيميمون(13)، برج باجي مختار (2)، أولاد جلال (15)، بني عباس (19)، عين صالح(1)، عين قزام(1)، تقرت(1)، جانت(2)، المغير (3)،المنيعة(2).