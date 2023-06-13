ارتفاع عدد المتبرعين بالدم في الجزائر

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر سجلت خلال سنة 2022 ارتفاعا في نسبة التبرع بالدم قدرت بـ5.24 بالمئة، مؤكدا سعيها المتواصل لتوفير الدم الآمن للمرضى.

وفي كلمته خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم التي تحتضنها هذا العام الجزائر على مدار يومين تحت شعار "تبرع بالدم، تبرع بالبلازما… شارك الحياة، شارك كثيرا”، أفاد سايحي، أنه "خلال سنة 2022 تقدم 743.477 متبرعا بالدم نحو 248 مركز حقن للدم متواجدة عبر مستوى التراب الوطني"، إذ تم — مثلما قال– "جمع 631.815 كيسا من الدم ، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 5.24 بالمئة مقارنة بالسنة التي قبلها، منهم 53.96 بالمئة متبرعين متطوعين والباقي متبرعين عائليين".

وأوضح، أن "الجزائر اختيرت هذه السنة من قبل المنظمة العالمية للصحة لاحتضان فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمتبرعين بالدم نظير خدماتها، حيث عبرت المنظمة عن تقديرها للحكومة الجزائرية في إبقاء مسائل سلامة ووفرة الدم ضمن أولوياتها".

كما هنأت المنظمة العالمية الجزائر على الإنجازات التي حققتها في هذا المجال، سعيا منها لتوفير الدم الآمن للمرضى وذلك في إطار مسار تطوير منظومتنا الصحية–يضيف الوزير– "وترقية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال رسم السياسة الوطنية للدم ومراقبة وترقية التبرع بالدم مع العمل على احترام الممارسات الحسنة المتعلقة باستعمال الدم".